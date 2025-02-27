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Как будут выглядеть вагоны LRT в Астане, показали в CTS (видео)

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Вагон LRT
Вагон LRT. Эскиз: instagram.com/cts_kz

В китайском городе Таншань ведется производство первых подвижных составов для астанинского LRT. Первая партия включает 19 вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Как рассказали в CTS, 60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации, который обеспечивает:

  • автоматическое открытие и закрытие дверей;
  • остановку и ускорение;
  • заезд и выезд из депо;
  • мониторинг состояния составов;
  • контроль за расстоянием между поездами;
  • выполнение других функций без участия оператора (машиниста).

Четырехсекционные составы вмещают более 600 пассажиров при полной загрузке.

В салонах будут использоваться высокопрочные материалы, в том числе органосиликатная кожа и стеклопластиковый композит, что обеспечит повышенный комфорт для пассажиров.

Для снижения шума применены утолщенные окна и звукопоглощающие элементы, эластичные колеса увеличенного диаметра.

Составы оборудованы современными системами информирования:

  • наружные и внутренние табло;
  • LCD-мониторы, отображающие маршрут движения, конечную и следующую станции, сторону открытия дверей, а также экстренную информацию.

Учитывая климатические условия столицы, переднее окно оснащено системой электрического обогрева с диапазоном регулировки температуры, что предотвращает запотевание при резких перепадах температур.

Максимальная скорость состава - 80 км/ч.

"На данный момент ведется изготовление и сварка элементов кузова из алюминиевого сплава. Первые подвижные составы будут готовы к концу мая. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начнется тестовое испытание", - проинформировали в компании.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224112-kak-budut-vyglyadet-vagony-lrt-v-astane-pokazali-v-cts-video/