Как будут выглядеть вагоны LRT в Астане, показали в CTS (видео)

В китайском городе Таншань ведется производство первых подвижных составов для астанинского LRT. Первая партия включает 19 вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Как рассказали в CTS, 60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации, который обеспечивает:

автоматическое открытие и закрытие дверей;

остановку и ускорение;

заезд и выезд из депо;

мониторинг состояния составов;

контроль за расстоянием между поездами;

выполнение других функций без участия оператора (машиниста).

Четырехсекционные составы вмещают более 600 пассажиров при полной загрузке.

В салонах будут использоваться высокопрочные материалы, в том числе органосиликатная кожа и стеклопластиковый композит, что обеспечит повышенный комфорт для пассажиров.

Для снижения шума применены утолщенные окна и звукопоглощающие элементы, эластичные колеса увеличенного диаметра.

Составы оборудованы современными системами информирования:

наружные и внутренние табло;

LCD-мониторы, отображающие маршрут движения, конечную и следующую станции, сторону открытия дверей, а также экстренную информацию.

Учитывая климатические условия столицы, переднее окно оснащено системой электрического обогрева с диапазоном регулировки температуры, что предотвращает запотевание при резких перепадах температур.

Максимальная скорость состава - 80 км/ч.

"На данный момент ведется изготовление и сварка элементов кузова из алюминиевого сплава. Первые подвижные составы будут готовы к концу мая. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начнется тестовое испытание", - проинформировали в компании.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

А в начале октября аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.