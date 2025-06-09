Когда на самом деле запустят LRT в Астане, ответил аким

В кулуарах Акорды аким Астаны Женис Касымбек пояснил, какие на самом деле сроки запланированы для запуска LRT в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее вице-премьер Роман Скляр сообщил о сроках запуска LRT, которые отличались от информации акимата.

"Разных сроков нет. Роман Васильевич, может, его фразу… может, не до конца фраза была понята. Вчера пришли уже первые два состава. До конца лета все составы будут здесь, мы планируем в сентябре начать технический запуск.

Я вам говорю как представитель города. В сентябре мы планируем начать технический запуск, плюс дальше по регламенту от 3 до 6 месяцев должны быть пусконаладочные работы.

Надеемся, что до конца года работы завершатся, может, плюс-минус январь-февраль, но планируем, что к концу первого квартала (2026 года - прим. ред.) пассажиры уже смогут пользоваться этим транспортом", - пояснил сегодня аким Женис Касымбек.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря 2024 года в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

2 мая этого года в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане.

Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.

В конце прошлого месяца из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.