Зампремьера назвал сроки, когда LRT заработает в Астане

В кулуарах Акорды заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал сроки, когда LRT начнет работать в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я абсолютно уверен, что в следующем году уже тестовый начнется запуск его, в конце следующего года", - сообщил Роман Скляр.

На уточняющий вопрос о том, почему акимат говорил о тестовом запуске уже в этом году, Скляр ответил, что ему известно только о дате начала работы.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

В начале декабря 2024 года в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

2 мая этого года в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане.

Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.

Неделю назад сообщалось, что из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.