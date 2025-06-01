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"Пассажир вел себя деструктивно": в аэропорту Алматы людей высадили из самолета для проверки борта

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FlyArystan
FlyArystan. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Самолет FlyArystan не вылетел сегодня по рейсу Алматы - Шымкент: из-за деструктивного поведения пассажира всех высадили для обыска борта и перенесли время вылета, передает NUR.KZ.

Журналист Михаил Козачков написал в своем Telegram-канале, что ему пишут о том, что из Алматы больше трех часов не может вылететь рейс FlyArystan в Шымкент.

"Пассажиры почти два часа сидели в самолете, но почему-то вылет задерживался. В итоге все закончилось скандалом, прямо на борт вызвали полицию и тех, кто больше всего возмущался, забрали в отделение.

Теперь же вообще всех, кто планировал лететь в Шымкент, вывели обратно в терминал. Никто толком не может объяснить, что происходит", - написал Козачков.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в авиакомпанию FlyArystan.

"Сегодня, 1 июня 2025 года, из-за высокого трафика в аэропорту Алматы были задержаны несколько рейсов авиакомпании. Это привело к необходимости дозаправки самолета, выполняющего рейс 7107 по маршруту Алматы - Шымкент. Во время подготовки к вылету один из пассажиров вел себя деструктивно и отказался от полета.

В соответствии с правилами авиационной безопасности все пассажиры были высажены из самолета, после чего была проведена полная проверка борта.

Пассажирам у выхода на посадку была предоставлена вода, а также будут предложены ваучеры на питание. На данный момент запланированное время вылета - 18:00.

FlyArystan напоминает, что безопасность - наш главный приоритет. Строгое соблюдение всех установленных процедур является залогом ее обеспечения", - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, ранее в апреле в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров. Позднее сообщалось, что законный представитель подростка будет возмещать нанесенный авиакомпании ущерб.

Также в конце апреля в Сети появилась информация о нападении пассажира на бортпроводника после приземления самолета. В полиции на транспорте сообщили о задержании агрессора.

Ранее в январе мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба". Позднее, по совокупности уголовных правонарушений, он был осужден к 3 годам лишения свободы.

Также в январе полиция возбудила уголовное дело после того, как авиакомпания FlyArystan обвинила пассажирку в нападении на сотрудника.

Прошлой осенью пассажира задержали в аэропорту Актобе после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251146-passazhir-vel-sebya-destruktivno-v-aeroportu-almaty-lyudey-vysadili-iz-samoleta-dlya-proverki-borta/