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Нападение на сотрудника FlyArystan: в полиции возбудили уголовное дело

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Самолет компании FlyArystan
Самолет авиакомпании FlyArystan. Иллюстративное фото: t.me/flyarystan_inform

Полиция возбудила уголовное дело после того, как авиакомпания FlyArystan обвинила пассажирку в нападении на сотрудника, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Сегодня пресс-служба FlyArystan заявила о нападении пассажирки рейса на сотрудника авиакомпании. В пресс-службе Департамента полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили о начатом уголовном деле.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержана жительница Астаны, которая, опоздав на рейс Алматы - Астана, нанесла удар супервайзеру на стойке регистрации и бросила его сотовый телефон на пол.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит", - сказано в сообщении.

Напомним, по версии авиакомпании, пассажирка подошла к стойке регистрации за 30 минут до вылета и подтвердила наличие регистрации на рейс, после чего направилась на досмотр, однако ей не хватило времени, чтобы успеть на посадку.

"После этого пассажирка вернулась в зону регистрации и начала вести себя агрессивно по отношению к сотруднику, который направил ее в зону досмотра. В ходе инцидента она выбросила телефон сотрудника и нанесла удары по лицу и животу, продолжая угрожать словесно. Этот акт агрессии был зафиксирован камерами видеонаблюдения и свидетелями", - заявили в авиакомпании.

Напомним, в конце августа прошлого года суд рассмотрел дело по возмещению ущерба, нанесенному авиакомпании. В Астане оштрафовали пассажирку самолета, которая разбила монитор в аэропорту Алматы.

Этот инцидент произошел, когда опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.

В ноябре прошлого года мы писали, что очередной скандал произошел у казахстанской певицы Макпал Жунусовой с авиакомпанией FlyArystan - артистке едва не запретили проход на рейс "Семей - Алматы" с домброй.

Похожий случай произошел с Макпал Жунусовой в марте того же года - когда артистка направлялась на гастроли в Караганду, ей пришлось покупать дополнительное место для провоза домбры и концертного головного убора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212010-napadenie-na-sotrudnika-flyarystan-v-policii-vozbudili-ugolovnoe-delo/

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