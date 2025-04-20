Мужчина напал на бортпроводника после приземления самолета в Актау (видео)

В Сети появилась информация о нападении пассажира на бортпроводника после приземления самолета. Пост прокомментировали в полиции на транспорте, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Ladakz - пассажиры рейса авиакомпании SCAT рассказали об инциденте, произошедшем после посадки самолета в Актау.

"Мужчина, уже покинувший борт, внезапно вспомнил, что забыл телефон, и попытался вернуться в салон.

Когда бортпроводник напомнил о правилах безопасности - возвращаться в самолет после выхода категорически запрещено - пассажир начал агрессировать и ударил бортпроводника по лицу", - сообщается в публикации.

По словам очевидцев, мужчина грубо прорвался в салон, расталкивая людей, и самостоятельно забрал телефон. После этого его вывели из самолета.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию на транспорте. Нам сообщили, что мужчину уже задержали.

"Данный факт зарегистрирован в Линейном отделе полиции на станции Мангыстау. Правонарушитель задержан. Проводится проверка. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям пассажира", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Напомним, в январе мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба". Позднее, по совокупности уголовных правонарушений, он был осужден к 3 годам лишения свободы.

Также в январе полиция возбудила уголовное дело после того, как авиакомпания FlyArystan обвинила пассажирку в нападении на сотрудника.

Прошлой осенью пассажира задержали в аэропорту Актобе после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес бортпроводников.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.