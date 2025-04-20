В аэропорту Алматы подросток заявил о бомбе в рюкзаке друга
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В аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский городской оперативный штаб.
Алматинский городской оперативный штаб сообщает, что на днях в Международном аэропорту Алматы произошел инцидент: один из подростков в шутку сообщил, что у его друга в рюкзаке находится взрывное устройство.
В результате был задействован план по проверке воздушного судна и всех пассажиров, что повлекло за собой задержку рейса и временное ограничение полетов.
"Подобные высказывания, даже произнесенные в шутку, воспринимаются как потенциальная угроза безопасности и влекут за собой соответствующую проверку, а в ряде случаев - привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Просим граждан проявлять ответственность и воздерживаться от употребления слов и выражений, связанных с угрозами, оружием, взрывными устройствами и иными потенциально опасными темами в зоне досмотра и на борту воздушного судна.
Такие "шутки" неуместны и могут повлечь за собой серьезные правовые последствия", - предупреждает ведомство.
Напомним, ранее в марте в Астане вынесли приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства. Постановлением суда казахстанец признан виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 15 суток.
До этого в феврале Астане был вынесен приговор казахстанцу, который предстал перед судом за хулиганство и ложное сообщение об акте терроризма.
Подозреваемый сообщил о наличии бомбы на борту самолета. В результате его ложного сообщения 153 пассажира рейса были высажены и прошли повторный досмотр. Также ДП на транспорте и АО "FlyArystan" были понесены материальные затраты.
Также жителя Актау признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту и морском порту. Его приговорили к лишению свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237502-v-aeroportu-almaty-podrostok-zayavil-o-bombe-v-ryukzake-druga/