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В аэропорту Алматы подросток заявил о бомбе в рюкзаке друга

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Полицейский в аэропорту
Полицейский в аэропорту. Фото: polisia.kz

В аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский городской оперативный штаб.

Алматинский городской оперативный штаб сообщает, что на днях в Международном аэропорту Алматы произошел инцидент: один из подростков в шутку сообщил, что у его друга в рюкзаке находится взрывное устройство.

В результате был задействован план по проверке воздушного судна и всех пассажиров, что повлекло за собой задержку рейса и временное ограничение полетов.

"Подобные высказывания, даже произнесенные в шутку, воспринимаются как потенциальная угроза безопасности и влекут за собой соответствующую проверку, а в ряде случаев - привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Просим граждан проявлять ответственность и воздерживаться от употребления слов и выражений, связанных с угрозами, оружием, взрывными устройствами и иными потенциально опасными темами в зоне досмотра и на борту воздушного судна.

Такие "шутки" неуместны и могут повлечь за собой серьезные правовые последствия", - предупреждает ведомство.

Напомним, ранее в марте в Астане вынесли приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства. Постановлением суда казахстанец признан виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 15 суток.

До этого в феврале Астане был вынесен приговор казахстанцу, который предстал перед судом за хулиганство и ложное сообщение об акте терроризма.

Подозреваемый сообщил о наличии бомбы на борту самолета. В результате его ложного сообщения 153 пассажира рейса были высажены и прошли повторный досмотр. Также ДП на транспорте и АО "FlyArystan" были понесены материальные затраты.

Также жителя Актау признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту и морском порту. Его приговорили к лишению свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237502-v-aeroportu-almaty-podrostok-zayavil-o-bombe-v-ryukzake-druga/