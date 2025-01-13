"Выкрикивал слово "бомба": избившего стюарда авиапассажира задержали в Астане
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В аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана – Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.
Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Астаны задержали 47-летнего пассажира авиарейса сообщением "Астана – Усть-Каменогорск", чьи действия, как отметили в полиции, представляли угрозу общественной безопасности.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар в область живота бортпроводнику и при выходе с воздушного судна выкрикивал слово "бомба", создавая панику среди пассажиров и экипажа", – сообщили в Департаменте полиции на транспорте.
По фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждены уголовные дела. А сам мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Вместе с тем был произведен осмотр воздушного судна, в ходе которого взрывных устройств и других запрещенных предметов не обнаружено.
"Подобное поведение недопустимо и будет жестко пресекаться. Любые попытки дестабилизации обстановки или запугивания на транспорте рассматриваются как серьезная угроза, и виновные понесут ответственность по всей строгости закона", – заключили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.
В ноябре прошлого года авторы медиапортала МВД рассказали, за что в нашей стране чаще всего снимают с рейсов пассажиров. Среди частых причин – появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета.
О самих нарушителях, к слову, нередко издаются материалы.
Так, в конце прошлого года стало известно, что в Астане наказали 30-летнего карагандинца, который без документов и билета и пытался попасть на борт самолета.
В октябре того же года в столичном аэропорту задержали 34-летнего мужчину, который нецензурно выражался в адрес сотрудников авиакомпании и оказал неповиновение полиции.
За несколько недель до этого с рейса "Тбилиси – Астана" сняли гражданина Армении: мужчина курил электронные сигареты на борту самолета.
А в апреле 2024 года стало известно, что в аэропорту Астаны задержали пьяного мужчину, который нецензурно выражался и оказал сопротивление полицейским.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211224-v-astane-zaderzhali-buynogo-passazhira-samoleta-soobshchivshego-o-bombe-na-bortu/