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Пассажира самолета задержали в аэропорту Актобе за пьяный дебош

Опубликовано:

Пассажиры на борту самолета
Пассажиры в самолете. Иллюстративное фото: Constantine Johnny/Getty Images

Пассажира задержали в аэропорту Актобе после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес бортпроводников, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию на транспорте.

На сайте Департамента полиции на транспорте сообщается, что в аэропорту Актобе задержан 38-летний житель Актюбинской области. Инцидент произошел на борту авиарейса сообщением Алматы - Актобе.

"Мужчина во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа и выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников.

В отношении правонарушителя транспортными полицейскими составлен административный материал за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 8 МРП (29 536 тенге)", - рассказали в полиции.

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения. По данной статье ему грозит административный арест до 15 суток.

В ведомстве добавили, что с начала года за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 64 727 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 4995, за мелкое хулиганство - 527, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 62 человека.

Ранее в столичном аэропорту сняли с авиарейса из Астаны до Варшавы гражданина Германии, который находясь в состоянии алкогольного опьянения и не выполнял требования экипажа.

Недавно сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса "Алматы-Сочи". Во время посадки она находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вела себя агрессивно, на замечания не реагировала.

Напомним, в июле в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого пассажирка жалуется, что ее не пускают на борт самолета якобы из-за "красных глаз". Она заявила, что может пройти экспертизу. Позже девушка признала, что была пьяна и выплатит штраф.

Ранее россиянина арестовали на пять суток и сняли с рейса в аэропорту Тараза за агрессивное поведение и нарушение правил порядка. Также его оштрафовали.

В мае в аэропорту Алматы задержали двух иностранок, которые нарушили общественный порядок, придя туда в состоянии алкогольного опьянения. Их не допустили на рейс в Дубай.

Также в полиции рассказали о гражданине Китая, которого наказали за то, что закурил у самолета в аэропорту мегаполиса сразу после выхода из судна.

Перед этим в воздушной гавани столицы наказали пьяного алматинца - он нецензурно выражался и оказал сопротивление стражам порядка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160246-pyanyy-passazhir-za-mat-v-samolete-iz-almaty-v-aktobe-mozhet-popast-pod-arest/

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