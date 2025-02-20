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Реальный срок получил казахстанец за пьяный дебош и сообщение о бомбе на борту самолета

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Борт самолета
Самолет. Иллюстративное фото: Darya Komarova/Getty Images

В Астане вынесен приговор казахстанцу, который предстал перед судом за хулиганство и ложное сообщение об акте терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

"Подсудимый Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна АО "FlyArystan" сообщением Астана - Усть-Каменогорск, совершил хулиганские действия, то есть особо дерзко нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия в отношении бортпроводника воздушного судна, ударил ее и, не реагируя на замечание пассажира, нанес также ему удары, причинив обоим потерпевшим телесные повреждения (п.4, ч.2, ст.293 УК РК)", - сообщили в суде.

Кроме того, подозреваемый также сообщил о наличии бомбы на борту самолета. В результате его ложного сообщения 153 пассажира рейса были высажены и прошли повторный досмотр. Также ДП на транспорте и АО "FlyArystan" были понесены материальные затраты.

Прокурор в ходе рассмотрения дела просил назначить 3 года лишения свободы подсудимому. Сам мужчина вину признал полностью, сторона защиты и подсудимый просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Приговором суда, учитывая обстоятельства совершенных правонарушений, наличие отягчающего обстоятельства, подсудимый Т. признан виновным по статьям 273 и 293 УК, и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 3 годам лишения свободы", - отмечается в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В январе мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба".

В ноябре прошлого года авторы медиапортала МВД рассказали, за что в нашей стране чаще всего снимают с рейсов пассажиров. Среди частых причин - появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета.

Так, в конце прошлого года стало известно, что в Астане наказали 30-летнего карагандинца, который без документов и билета и пытался попасть на борт самолета.

В октябре того же года в столичном аэропорту задержали 34-летнего мужчину, который нецензурно выражался в адрес сотрудников авиакомпании и оказал неповиновение полиции.

За несколько недель до этого с рейса "Тбилиси - Астана" сняли гражданина Армении: мужчина курил электронные сигареты на борту самолета.

А в апреле 2024 года стало известно, что в аэропорту Астаны задержали пьяного мужчину, который нецензурно выражался и оказал сопротивление полицейским.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222352-realnyy-srok-poluchil-kazahstanec-za-pyanyy-debosh-i-soobshchenie-o-bombe-na-bortu-samoleta/