Подросток пошутил о бомбе в аэропорту Алматы: во FlyArystan рассказали, кто возместит ущерб
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Законный представитель пассажира, который пошутил о бомбе в самолете в аэропорту Алматы, будет возмещать нанесенный авиакомпании ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу FlyArystan.
"19 апреля 2025 года во время посадки на рейс FS7121 по маршруту Алматы - Караганда один из пассажиров (2009 года рождения) заявил, что у его друга имеется бомба. В результате посадка была приостановлена, все пассажиры высажены, проведена проверка воздушного судна. В связи с необходимостью выполнения соответствующих процедур рейс был задержан на 2 часа 44 минуты.
Авиакомпания FlyArystan в настоящий момент оценивает финансовые убытки, связанные с задержкой рейса и проведением необходимых процедур. Законный представитель пассажира выразил намерение возместить причиненный ущерб, который авиаперевозчик направит на благотворительность", - говорится в сообщении авиакомпании.
Накануне в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.
Ранее в марте в Астане вынесли приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства. Постановлением суда казахстанец признан виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 15 суток.
До этого в феврале Астане был вынесен приговор казахстанцу, который предстал перед судом за хулиганство и ложное сообщение об акте терроризма.
Подозреваемый сообщил о наличии бомбы на борту самолета. В результате его ложного сообщения 153 пассажира рейса были высажены и прошли повторный досмотр. Также ДП на транспорте и АО "FlyArystan" были понесены материальные затраты.
Также жителя Актау признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту и морском порту. Его приговорили к лишению свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237901-poshutil-o-bombe-v-aeroportu-almaty-predstavitelyu-podrostka-predstoit-pogasit-ushcherb-aviakompanii/