"Заполонила дорогу": пугающее нашествие саранчи на юге Казахстана обсуждают в Сети

В Сети появилось видео, автору которого удалось заснять саранчу, в огромном количестве передвигавшуюся по дороге, передает NUR.KZ. Ситуацию прокомментировали в МСХ.

В Instagram-аккаунте Vecher.official опубликовали видео, на котором видно пугающее количество саранчи.

"В селе Каракум жители в панике - саранча заполонила дорогу и движется плотной массой, оставляя за собой опустошение. Видео очевидцев шокирует масштабом нашествия", - сказано в сообщении.

В Министерстве сельского хозяйства РК прояснили ситуацию по борьбе с саранчой. Сообщается, что в регионе обработано 10,524 тыс. га сельскохозяйственных угодий из 17,132 тыс., подлежащих обработке.

"Защитные мероприятия проведены на территории сельских округов Қарақұм, Сазды, Аққұм, Қосаман и Жіңішкеқұм Аральского района. Задействованы 2 судна легкой авиации, 2 судна сверхлегкой авиации, 12 наземных агрегатов, 5 дронов, 45 ранцевых опрыскивателей. К мониторинговым мероприятиям привлечено 48 специалистов.

Общая прогнозируемая площадь защитных мероприятий против саранчовых вредителей в области составляет 60,024 тыс. га. Договоры с поставщиками заключены на всю планируемую площадь",- сказано в сообщении.

Также отмечается, что в регионе действует оперативный штаб под руководством заместителя акима области, аналогичные штабы функционируют на районном уровне. Для проведения мониторинга и координации действий на местах привлечено 279 человек.

"Обследовано 445,8 тыс. га земель на наличие личинок стадных саранчовых. Все защитные мероприятия проходят под контролем. Повреждений посевов сельхозкультур не зафиксировано", - заявили в МСХ.

Напомним, несколько дней назад в Министерстве сельского хозяйства прокомментировали видео, распространяемые в Сети, где сообщается о массовом нашествии саранчи на юге Казахстана.

До этого сообщалось, что фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта.

Напомним, в прошлом году представитель МСХ заявил, что нашествие саранчи - это природная цикличность. При этом саранчу не собираются уничтожать полностью, чтобы не навредить экосистеме.

В мае прошлого года в правительстве показали новый метод противодействия вредителям - дроны.

В июле 2024 года в области Абай саранча буквально покрыла собой дороги и луга. Сельчане опасались, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляли, что ситуация под контролем. Для химобработки задействовали 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет.

В Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля, в Туркестанской области фермеры также жаловались на нашествие насекомых. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумангарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

Кроме того, в Костанайской области жители южных районов тоже жаловались на появление саранчи. В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили о проведении активной обработки пестицидами.