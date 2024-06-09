"Никогда ранее не сталкивались с таким огромным количеством": вице-премьер о саранче на юге Казахстана

Вчера прошло заседание центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи, на котором выступил вице-премьер Серик Жумангарин, передает NUR.KZ со ссылкой кабмин.

Как сообщается на сайте правительства РК, помимо обработанных 260 тыс. гектаров, в Туркестанской области выявили еще участки распространения более чем на 50 тыс. га. Дополнительную обработку проводят в городе Арысь, Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах Туркестанской области.

По информации акимата региона, обработка ведется с помощью 70 единиц наземной техники, плюс дополнительно прибыли 4 самолета.

"В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено", - говорится в сообщении кабмина.

Отрождение саранчи началось и в Актюбинской области. Здесь также уже обработали 281 тыс. гектаров земли в 12 районах области. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечено около 600 человек.

В Костанайской области химическая обработка проведена на площади 29,4 тыс. га в пяти районах области. Работа по борьбе с саранчой проводится совместно с фермерами.

"Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году. И все мы недооцениваем возможные последствия ее распространения.

Поручаю Комитету госинспекции МСХ немедленно завершить все процедурные вопросы и направить всю необходимую технику в регионы, где она нужна. В горячую пору переходим на заседания штаба два раза в неделю", — подвел итоги Серик Жумангарин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля. В шести районах региона провели химическую обработку от насекомых на выделенные из бюджета деньги.

О нашествии саранчи специалисты предупреждали и жителей Атырауской области.

При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Добавим, что в мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.