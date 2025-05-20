"Видео прошлых лет": в Минсельхозе опровергли слухи о массовом нашествии саранчи на юге Казахстана

В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали видео, распространяемые в Сети, где сообщается о массовом нашествии саранчи на юге Казахстана, передает NUR.KZ.

Комментарий опубликован в Telegram-канале Минсельхоза. Как сообщает официальный представитель ведомства Олжас Тлебалдин, в социальных сетях распространилась недостоверная информация о массовом нашествии саранчи в южных регионах Казахстана. Эти кадры сняты, по его словам, в других странах или вовсе - видео прошлых лет.

Такие данные, по словам Тлебалдина, "искажают реальную картину".

"В этом году заселение стадными саранчовыми прогнозируется на площади до 2,1 млн . По состоянию на 20 мая, обследовано более 2,3 млн га, обработано 429 тысяч га.

В Туркестанской и Жамбылской областях химические обработки против мароккской саранчи завершены на 95%. Проводится зачистка. В 11 регионах борьба с итальянским прусом и азиатской саранчой продолжается", - сообщил Олжас Тлебалдин.

Сообщается, что в мониторинге участвуют более 4600 специалистов. В защитных мероприятиях используются современные высокоэффективные пестициды.

В работе также задействовали 443 единицы специальной техники. В регионах создали оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. Ситуация находится под постоянным контролем комитета государственной инспекции Минсельхоза.

На днях сообщалось, что фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта.

Напомним, в прошлом году представитель МСХ заявил, что нашествие саранчи - это природная цикличность. При этом саранчу не собираются уничтожать полностью, чтобы не навредить экосистеме.

По данным МСХ, на территории Казахстана распространены стадные саранчовые - азиатская саранча, итальянский прус и марокканская саранча - и нестадные виды саранчовых. Ввиду способности к периодическим массовым вспышкам, связанным с биологической цикличностью и миграцией, наибольшую опасность сельскохозяйственным посевам и угодьям в годы массового размножения представляют стадные саранчовые.

Что касается борьбы с саранчовыми, в мае прошлого года в правительстве показали новый метод противодействия вредителям - дроны.

В июле 2024 года в области Абай саранча буквально покрыла собой дороги и луга. Сельчане опасались, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляли, что ситуация под контролем. Для химобработки задействовали 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет.

В Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля, в Туркестанской области фермеры также жаловались на нашествие насекомых. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумангарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

Кроме того, в Костанайской области жители южных районов тоже жаловались на появление саранчи. В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили о проведении активной обработки пестицидами.