Уничтожает посевы: еще в одном регионе Казахстана заявили о нашествии саранчи
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Вслед за Актюбинской и Туркестанской областями на нашествие саранчи жалуются жители южных районов Костанайской области, передает телеканал "Астана".
Как сообщает телеканал, насекомые буквально уничтожают поля на юге области. В соцсетях и мессенджерах распространяется видео, где вредитель буквально заполонил трассу между полями.
В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили, что сейчас идет активная обработка пестицидами. Больше всего пострадали поля Амангельдинского района. Там обработано более 36 тысяч гектаров. Мероприятия проводят также в Жангельдинском, Камыстинском, Наурзумском районах и Аркалыке.
По информации ведомства, всего этим летом химобработка запланирована на площади 775 тыс. га. Будут задействованы 72 единицы техники: аэрозольные газогенераторы, сверхлегкая авиация и самолеты. Сейчас в полную силу приступить к опрыскиванию не позволяет погода, говорят специалисты.
"На трассе эти координаты были зафиксированы. Ждем погодных условий, 2-й день здесь не можем отработать. Сейчас ветер утихнет, отработаем, техника готова", - заверил руководитель территориальной инспекции Амангельдинского района Жандос Саттаров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115291-unichtozhaet-posevy-eshche-v-odnom-regione-kazahstana-zayavili-o-nashestvii-saranchi/