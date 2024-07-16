"Мы не ставим цели, чтобы ее не стало": Минсельхоз о нашествии саранчи в Казахстане

На брифинге СЦК представитель МСХ заявил, что нашествие саранчи - это природная цикличность. При этом саранчу не собираются уничтожать полностью, передает корреспондент NUR.KZ.

"Саранча присутствует в экосистеме, и нельзя их уничтожить на нет, потому что если мы нарушим цепочку природную, то получим другие большие проблемы. Мы против саранчи работая, не ставим цели, чтобы ее не стало. Мы работаем, чтобы она не повредила посевы.

То, что на западе и северо-западе Казахстана, - они являются природными резерватами саранчи "Итальянский прус", она всегда присутствовала этих краях. Пики подъема были в 2012-2015 годах в ЗКО, Актюбинской и Костанайской областях - они были подвержены нашествию саранчи, это природная цикличность, раз в 11 лет идет подъем саранчовых, и сейчас мы на пике этого подъема", - заявил глава Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ Дархан Абдикаримов.

По данным МСХ, на территории Казахстана распространены стадные саранчовые - азиатская саранча, итальянский прус и мароккская саранча - и нестадные виды саранчовых. Ввиду способности к периодическим массовым вспышкам, связанным с биологической цикличностью и миграцией, наибольшую опасность сельскохозяйственным посевам и угодьям в годы массового размножения представляют стадные саранчовые.

МСХ закупает пестициды для борьбы со стадной саранчой, с нестадными видами должны бороться местные исполнительные органы за свои средства, заявили в министерстве.

"В 2024 году на территории Казахстана прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га. При этом, наибольшее распространение ожидается в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях.

Для борьбы со стадными саранчовыми выделено 8,1 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 4,2 млрд тенге, из резерва правительства - 3,9 млрд тенге.

На выделенные средства проведен закуп необходимого объема высоко эффективных пестицидов, а также определены поставщики и заключены договоры на оказание услуг по хранению и транспортировке пестицидов", - сообщили вице-министр МСХ Ермек Кенжеханулы.

Напомним, масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

В мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.

Ранее в области Абай саранча буквально покрыла собой дороги и луга. Сельчане опасаются, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляют, что ситуация под контролем. Для химобработки задействованы 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет.

В Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля, в Туркестанской области фермеры также жаловались на нашествие насекомых. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумангарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

Кроме того, в Костанайской области жители южных районов тоже жаловались на появление саранчи. В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили о проведении активной обработки пестицидами.