Как передает телеканал, сельчане опасаются, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляют, что ситуация под контролем. Из 77 тысяч гектаров, где запланировали уничтожить насекомых, с земли и с воздуха уже обработали 69 тысяч гектаров. Задействованы 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет. Власти уверяют: поля постоянно мониторят, чтобы вовремя избавиться от прожорливых вредителей. Говорят, саранча гибнет сразу после распыления химических препаратов. "На территории сельских округов Елтай и Егинсу, расположенных вдоль реки Урджар, Урджарского района обнаружен очаг азиатской саранчи на площади 70 гектаров. Для борьбы с вредителями на эту территорию направлена сверхлегкая авиационная техника с необходимыми препаратами. Работы начнутся сразу после прекращения осадков", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Абайской области Ертай Куанбаев. Источник: КТК Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля. В шести районах региона провели химическую обработку от насекомых на выделенные из бюджета деньги. На нашествие саранчи жаловались и фермеры Туркестанской области. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумагарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году". А позже стало известно, что насекомые атаковали поля и в Костанайской области. Местные власти заявили, что обработают от саранчи порядка 775 тыс. гектаров. Также на саранчу пожаловались и жители области Абай. Ранее, в мае, о нашествии саранчи специалисты предупреждали и жителей Атырауской области. При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях. Добавим, что в мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.