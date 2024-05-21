Дроны против саранчи: в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями (видео)

С помощью беспилотников в Туркестанской области проводится обработка земель от марокканской саранчи, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Правительство на своем сайте опубликовало краткий репортаж с рабочей поездки Серика Жумангарина в Туркестанскую область - вице-премьер провел осмотр полей районов, где проводится массовая обработка от саранчи.

Среди прочего в Telegram-канале было опубликовано видео, где беспилотный летательный аппарат распыляет над полями некое вещество.

Отмечается, что Туркестанская область входит в топ-3 регионов по самым большим площадям, подлежащим обработке. Она первой вступила в фазу активной борьбы с самым опасным видом саранчи - марокканской. Всего обработке подлежит 272 тыс. гектаров земли, из них на 19 мая уже обработано 252 тыс. га, что составляет 93%. Ожидается, что в ближайшие дни будут закончены работы на оставшихся 20 тыс. га.

В обработке таких огромных площадей региона занято свыше 360 человек. Это инспекторы, специалисты из районов и городов Туркестанской и других областей, прогнозного центра и даже местные неравнодушные жители. Работа идет пешим ходом, на машинах, с помощью самолетов и беспилотников. Итого с земли обрабатывается 162 тыс. га, с воздуха - 107 тыс. га, с применением ранцевого опрыскивателя - 1 тыс. га, беспилотниками - 1,4 тыс. га.

"Серик Жумангарин на месте изучил механизмы и методы обработки от саранчи, переговорил с подрядчиками, кто проводит весь цикл работ против вредителей: от поставки и хранения препаратов до услуг по обработке.

Напомним, что в Туркестанской области в виде пилотного проекта апробируется оказание всего цикла услуг одним подрядчиком. Перейти централизованно на единый закуп услуг по борьбе с саранчой по всей стране планируется в следующем году", - сообщили в правительстве.

Напомним, еще в 2023 году масштабное нашествие саранчи прогнозировали в Казахстане в 2024 году. Сообщалось, что на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Наибольшее распространение стадных саранчовых ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

В прошлом году полчища саранчи заполонили пастбища в Актюбинской области. Местные жители побоялись, что насекомые могут уничтожить всю траву. В Костанайской области саранча атаковала сразу несколько районов.

Согласно информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи – азиатская, мароккская и итальянская саранча.

Их относят к категории особо опасных вредных организмов сельскохозяйственных растений. Учитывая высокий риск от саранчи, все виды фитосанитарного мониторинга и все необходимые химические обработки заселенных территорий с численностью выше экономического порога вредоносности (ЭПВ) финансируются из средств государственного бюджета.