"Ничто ее не берет": марокканская саранча уничтожает посевы в Туркестанской области

Фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта, передает сайт телеканала КТК.

В Туркестанской области нашествие саранчи. Фермеры просят чиновников срочно спасти их посевы. Вредитель пожирает гектары бахчевых буквально на глазах. Дехкане Шардаринского района жалуются, что приложили максимум усилий для борьбы с опасными насекомыми. Но все напрасно. Можно ли еще спасти поля?

Сапаргали Койайдаров показывает плоды арбузов, которые посадил два месяца назад. Мужчина говорит, каждый гектар обошелся ему в 2 миллиона тенге.

Но похоже, шансов вырасти и созреть у бахчевых не много. Под ногами земля буквально шевелится. Саранча налетает тучами и сжирает все на своем пути.

"За день я обрабатываю по 4-5 гектаров. Но нам нужна помощь с воздуха, нужно самолетами обрабатывать. А пока химикаты не дают никакого эффекта. Через час-два вся саранча снова оживает и летит дальше. Ничто ее не берет", - говорит фермер Сапаргали Койайдаров.

В целом, говорят крестьяне, борьба с саранчой в этом году в Шардаринском районе была активной. Властям помогали и сами фермеры. Но стада вредителей снова и снова летят из соседних районов.

"Вот соседний Келесский район. Мы с коллегами общались, они говорят, что у них обрабатывали, но работа шла вяло. Сейчас уже ничего не делается там. Вот эта саранча к нам и летит, потому что в окрестностях нашего района ничего не обрабатывается", - высказался фермер Ырысбек Тузелов.

В управлении сельского хозяйства региона говорят, химикаты распылили уже на 372 тысячах гектаров. Работы по уничтожению вредителя, по словам чиновников, завершены на 95%.

"В целом по области в мероприятиях по борьбе с саранчовыми привлечено 909 единиц различной техники. Это опрыскиватели колесные, навесные на колесах, трактора, 277 единиц наземных опрыскивателей, 4 самолета и 8 дронов", - сообщил специалист управления сельского хозяйства Туркестанской области Абдибай Мустафаев.

Область сейчас переживает налет самой опасной, марокканской, саранчи. После нее от растений остаются лишь стебельки. Фермеры просят усилить борьбу с крылатым вредителем, иначе он уничтожит еще не тронутые поля за считанные дни.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом году представитель МСХ заявил, что нашествие саранчи - это природная цикличность. При этом саранчу не собираются уничтожать полностью, чтобы не навредить экосистеме.

По данным МСХ, на территории Казахстана распространены стадные саранчовые - азиатская саранча, итальянский прус и марокканская саранча - и нестадные виды саранчовых. Ввиду способности к периодическим массовым вспышкам, связанным с биологической цикличностью и миграцией, наибольшую опасность сельскохозяйственным посевам и угодьям в годы массового размножения представляют стадные саранчовые.

Что касается борьбы с саранчовыми, в мае прошлого года в правительстве показали новый метод противодействия вредителям - дроны.

В июле 2024 года в области Абай саранча буквально покрыла собой дороги и луга. Сельчане опасались, что вредители могут уничтожить посевы пшеницы. Чиновники заявляли, что ситуация под контролем. Для химобработки задействовали 19 спецмашин и один сверхлегкий самолет.

В Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля, в Туркестанской области фермеры также жаловались на нашествие насекомых. Комментируя ситуацию на юге страны, вице-премьер Жумангарин заявил, что здесь "никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году".

Кроме того, в Костанайской области жители южных районов тоже жаловались на появление саранчи. В территориальной инспекции Минсельхоза сообщили о проведении активной обработки пестицидами.