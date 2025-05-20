Выпускные для 4 и 9 классов: в Минпросвещения озвучили позицию

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал возможность организации выпускных для учеников 4 и 9 классов, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, могут ли классы пойти в кино или организовать поход с учителями после классного часа 23 мая.

"Мы говорим в первую очередь о безопасности и отсутствии сбора денег. Если это не противоречит законодательству, особенно транспортные меры - они обязательно должны быть соблюдены, все правила по безопасности подвоза детей.

Если есть приказ директора школы, сохранены все меры безопасности детей, то, конечно, они могут. А так просто взять и поехать - конечно, запрещено", - сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, при организованном выезде детей должны сопровождать патрульные.

"Просто взять автобус и посадить детей, поехать - нельзя. Есть правила, если дети едут организованно на какие-то мероприятия, они должны быть строго с сопровождением полиции", - пояснил он.

Добавим, также сегодня глава Минпросвета ответил, сдавал ли деньги на выпускные детей. А министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что правоохранительные органы усилили контроль и безопасность вблизи учебных заведений и мест массового отдыха детей.

Вчера стало известно, что в Астане торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года для выпускников 11-х классов, состоится 24 мая 2025 года в 10:00.

Ранее в начале мая в министерстве просвещения сообщали, что последний звонок в Казахстанских школах пройдет не традиционно 25 мая, а 23 или 24 числа.

А позже официальный представитель Минпросвещения ответила, будут ли проводиться рейды во время выпускных и проверки на сборы денег на мероприятия.

Отметим, что в акимате Астаны обратились к выпускникам школ с рекомендацией не проводить пышные торжества, а также сбор денежных средств и автопробеги.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах мажилиса дал совет родителям касательно выпускных, рекомендуя "прекращать расточительство".