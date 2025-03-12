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"Нужно прекращать расточительство": глава Минпросвещения о школьных выпускных

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Старшеклассники приехали на выпускной вечер
Выпускной вечер. Иллюстративное фото: Pexels

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах мажилиса дал совет родителям касательно выпускных, рекомендуя "прекращать расточительство", передает корреспондент NUR.KZ.

"Родителям нужно прекращать расточительство в этих мероприятиях. Мы не должны заставлять наших детей тратить деньги безосновательно и без необходимости.

Все-таки школа - это среда воспитания и пример для подрастающего поколения. Если мы сейчас с родителями будем заниматься ресторанами, кафе и т. д., то какое поколение мы вместе вырастим?", - задался он вопросом.

Министр считает, что нужно быть скромными, экономными, и все имеющиеся средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны.

Напомним, в прошлом году в Министерстве просвещения запретили организовывать выпускникам в Казахстане пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях.

Тем не менее в конце мая сразу в нескольких районах Туркестанской области были замечены кортежи с выпускниками, которые высовывались из окон.

В состав кортежей входили дорогие авто, в том числе марок Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Практически ко всем авто были приняты административные меры, к ответственности привлекли водителей. Также были проведены беседы с учащимся и их родителями.

Кроме того, во время последнего звонка в прошлом году выпускники из поселка Боранкул в Мангистауской области устроили массовую драку. Полицейские задержали и доставили в участок 47 несовершеннолетних участников потасовки. Позже в Сети появилось несколько роликов с извинениями родителей школьников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227368-nuzhno-prekrashchat-rastochitelstvo-glava-minprosveshcheniya-o-shkolnyh-vypusknyh/