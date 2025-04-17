"Призываем избегать излишних расходов": акимат Астаны обратился к выпускникам школ

В акимате Астаны обратились к выпускникам школ с рекомендацией не проводить пышные торжества, а также сбор денежных средств и автопробеги, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте акимата Астаны опубликовали сообщение на фоне слухов о том, что в некоторых школах столицы запретили праздновать последний звонок. В акимате данную информацию назвали недостоверной.

"Торжественное мероприятие для выпускников школ будет проводиться в традиционном формате. Выпускникам разрешается надевать ленты, фотографироваться для памятного альбома, а также танцевать прощальный вальс.

Кроме того, в преддверии экзаменационного периода призываем сохранять сдержанность и избегать излишних расходов. С целью обеспечения безопасных и равных условий для всех выпускников не рекомендуется проведение пышных торжеств, а также сбор денежных средств, автопробеги и другие подобные форматы", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в Сети появились сообщения о том, что выпускникам некоторых школ запретили "фотографироваться и ярко одеваться во время последнего звонка". Данную информацию опровергли в управлении образования города.

В прошлом году казахстанским выпускникам запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Однако позже министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что 25 мая в школах Казахстана для 186 тысяч выпускников все же прозвенят последние звонки.

Также вице-министр просвещения РК Наталья Жумадильдаева заявила, что новый формат проведения последнего звонка сделан для того, чтобы отойти от "пагубной традиции кортежей и ресторанов".