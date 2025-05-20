"Когда я был молодым папой": глава Минпросвета ответил, сдавал ли деньги на выпускные детей

На брифинге в кабмине главу Минпросвещения в канун выпускных спросили, как он относится к сбору денег на такие праздники, и сдавал ли он средства на торжества своих детей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если сказать об опыте многолетней давности, когда я был молодым папой, тогда я бы ответил по-другому, потому что молодой же папа. Сейчас прошло время, на выпускных нанимают кортежи, нарушают ПДД, дети нередко попадают в трагические ситуации, поэтому исходят из такого опыта было принято решение о полном запрете таких сверхмероприятий, которые угрожают жизни и безопасности детей. (…)

Можно же спокойно, скромно провести праздник, без каких-то расточительств и так далее. Без помпезности. Тогда никто не будет обижен, ни родители, ни дети. Дети не будут чувствовать, если родители не смогут оплатить и так далее, нужно всегда учитывать и эту сторону, когда что-то проводится, поэтому большая ответственность лежит не только на организациях образования, но и на родителях. Нужно все-таки воздержаться", - ответил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.

Он добавил, что видит, как казахстанцы в соцсетях также обсуждают расточительные выпускные и праздники, но при этом сами любят помпезно провести дни рождения маленьких детей.

«Я вижу, что народ тоже часто осуждает эти чрезмерные празднования. Но при этом, осуждая, мы с удовольствием соглашаемся внедрить это же в младенческом возрасте. Нужны ли эти мероприятия? Скорее всего, это не детям нужно, а самим взрослым. Поэтому здесь надо максимально воздержаться от расточительства", - добавил министр.

Напомним, 16 мая на брифинге в СЦК официальный представитель Минпросвещения ответила, будут ли проводиться рейды во время выпускных и проверки на сборы денег на мероприятия.

Также в акимате Астаны обратились к выпускникам школ с рекомендацией не проводить пышные торжества, а также сбор денежных средств и автопробеги.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах мажилиса дал совет родителям касательно выпускных, рекомендуя "прекращать расточительство".