Когда пройдет последний звонок для выпускников 11-х классов в Астане

Стало известно, когда в Астане пройдет последний звонок для выпускников 11-х классов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

Как сообщили в ведомстве, торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года для выпускников 11-х классов, состоится 24 мая 2025 года в 10:00.

Также сообщается, что учебный год завершится 23 мая 2025 года. В преддверии окончания года во всех школах столицы проводится акция "Білімім - Отаныма!", в рамках которой организуются единые классные часы.

Согласно данным ведомства, в этом году в столичных школах обучалось 288 531 ученик. (236 956 учеников в 115 государственных школах, 45 014 в 74 частных школах и 6 561 в 7 республиканских школах.)

Из них:

14 274 - выпускники 11-х классов;

24 479 - учащиеся 9-х классов.

На знак отличия "Алтын белгі" претендуют 444 выпускника, еще 1087 учащихся - на получение аттестата с отличием.

Также в ведомстве сообщили о сроках итоговой аттестации:

Итоговые экзамены для учащихся 9-х классов пройдут с 29 мая по 10 июня 2025 года;

Государственные экзамены для учащихся 11 (12) классов - с 30 мая по 16 июня 2025 года.

Все экзамены начинаются в 09:00.

Также напомним, на днях Национальный центр тестирования Казахстана обратился к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ в связи с переносом даты последнего звонка.