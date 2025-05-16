"Вспомните годы репрессий": депутаты напомнили МВД о плохом опыте с доносами

Депутат в мажилисе подвергла сомнению планы по расширению института общественного помощника, что хотят сделать в рамках проекта закона "О профилактике правонарушений", передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Дементьева считает такую норму очень сомнительной.

"Если мы возьмем опыт европейский, то там общественные помощники, действительно, есть. И они заявляют о правонарушениях из соображений правопорядка и законопослушности.

У нас немного ментальность другая. Если мы вспомним годы репрессий, мы знаем, как народ относился к таким людям, которые доносили. Эта историческая память нашего народа еще свежа, и как мы относились к этим доносчикам, все прекрасно это знаем.

Не хотела бы называть, но скажу такое понятие современное, как "стукач". Насколько мы своей ментальностью готовы воспринимать таких людей, которые вряд ли (действуют - прим. ред.) из соображений законопослушности? Скорее всего, с целью материальной наживы (будут сообщать о правонарушениях - прим. ред.)", - сказала она.

Айдос Сарым поддержал коллегу. Он сообщил, что "во всем мире человек, который заявляет о преступлениях, делает это совершенно благородно, искренне - это не относится к сфере оперативно-розыскной деятельности, где есть платные агенты".

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха считает, что данной нормой люди злоупотреблять не будут.

"Есть закон об участии общественности в охране общественного порядка. И эти общественные помощники есть, они работают у нас, 25 тысяч их.

Это те люди, которые вместе с участковыми ходят на опорном пункте, волонтеры с нами патрулируют. Это же все общественные помощники. Есть местные сообщества, которые скот вместе охраняют, по графику выходят. Это все работает.

Акиматы имеют право определить виды поощрений и виды правонарушений, за сообщения о которых поощрять граждан.

Допустим, у нас в районе очень много мусора. И, например, аким может сказать так: "Давай тем, кто будет сообщать об этом (о нарушителях - прим. ред.), будем давать билеты бесплатные на концерт или на проезд в автобусе". Это его право. Я не думаю, что этим правом будут злоупотреблять", - сказал он.

В этой части Айдос Сарым напомнил, что раньше в качестве поощрения таким гражданам давали два дня отпуска и просили работодателя премировать их.

Напомним, вчера в мажилисе презентовали проект закона "О профилактике правонарушений", которым расширяется сфера участия общественных помощников.

Сообщалось, что они будут не только патрулировать улицы, но и участвовать в организации правовой пропаганды, в работе консультативно-совещательных органов, а также оказывать содействие субъектам профилактики: выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах, при проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

При этом наиболее активные общественные помощники будут награждаться (благодарность, подарки, госнаграды, почетное звание, денежное вознаграждение) комиссией при местных исполнительных органах.

Добавим, ранее в январе сообщалось, что в Павлодарской области участникам общественных формирований, помогающих полиции, выплатили денежные премии на общую сумму более 8 млн тенге.

Отмечалось, что в общественных формированиях правоохранительной направленности области состоят 794 гражданина. Они помогают полиции вести профилактическую работу с подучетными лицами и пресекать нарушения. Благодаря этому тандему в 2024 году пресекли порядка 1,5 тыс. административных правонарушений и 76 преступлений.

Ранее летом 2024 года стало известно, что в Павлодарской области порядка 60 преступлений раскрыли при содействии общественных помощников полиции. В качестве поощрения более 200 человек получили выплаты на общую сумму около 4 млн тенге.

Тогда же в Актобе двое мужчин пытались заставить третьего сдать свой телефон в ломбард и забрать его деньги. В итоге благодаря бдительному сотруднику ломбарда грабителей удалось задержать.

Также осенью в Шымкенте в один из ломбардов вошел человек в медицинской маске с пистолетом в руке, и потребовал у кассира денег. Его задержал 18-летний посетитель.

А в Астане подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление, засняв на видео конфликт двух мужчин, который позже перерос в драку. Стражи порядка выразили благодарность ребятам, которые, не испугавшись, сняли на видео момент преступления и вызвали полицию.

Прошлой весной в Акмолинской области полицейские наградили 15-летнего школьника, который в одиночку задержал мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве.