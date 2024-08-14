"Заподозрил неладное": грабителей помог задержать сотрудник ломбарда в Актобе

В Актобе двое мужчин пытались заставить третьего сдать свой телефон в ломбард и забрать его деньги. В итоге благодаря бдительному сотруднику ломбарда грабителей удалось задержать, передает "Диапазон".

Как сообщает местное издание, неизвестные в Актобе пытались заставить случайного прохожего сдать в ломбард смартфон и забрать у него деньги. Но благодаря бдительному работнику этого удалось избежать - он вызвал полицию.

Отмечается, что двое приятелей из Хромтау отдыхали в ночном клубе в Актобе. На крыльце они забрали сотовый телефон у молодого человека и через мобильное приложение хотели оформить на него кредит.

В какой-то момент парень выхватил свой мобильник и стал убегать. Однако мужчину поймали и насильно отвели в ломбард, чтобы тот сдал смартфон и отдал им деньги.

Сотрудник ломбарда, по данным издания, заподозрил неладное - на бумаге написал "102?" и показал клиенту, а тот кивнул в ответ. После этого сотрудник незаметно вызвал полицию и стал специально тянуть время, делая вид, что оформляет телефон, чтобы до приезда полиции преступники не смогли сбежать. В итоге благодаря сотруднику ломбарда их задержали.

Задержанные в преступлении вину признали и были осуждены по статье "Покушение на грабеж".

При этом, как сообщает издание, обвиняемые имели стабильную работу, один трудился спасателем в частной компании, другой - горнорабочим. Поэтому мотив их незаконченного преступления не ясен.

Сообщается, что потерпевший простил обвиняемых и просил не лишать их свободы. Суд приговорил обоих к 3,5 года ограничения свободы. Также им в течение этого срока запрещено посещать увеселительные заведения, после работы они должны находиться дома.

Ранее мы писали, что в Астане двое мужчин вынесли из закрытого заведения телевизоры на 3 млн тенге. Краденое сдали в ломбард. Подозреваемые задержаны.

В конце мая в Астане произошло хищение ювелирных изделий у работодателя. Их также сдали в ломбард, выручив миллион тенге. Задержанная женщина в краже призналась.

Также ранее 25-летнюю домработницу в Астане заподозрили в том, что она выносила ценности из дома и сдавала их в ломбард. Ее задержали.

Мы также писали о разбойном нападении на ломбард в Актобе, который произошел осенью прошлого года. Преступление попало на видео, а подозреваемый был задержан.