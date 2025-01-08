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Павлодарцы получили 8 млн тенге за помощь полиции

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Мужчина держит деньги в руке
Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

В Павлодарской области участникам общественных формирований, помогающих полиции, выплатили денежные премии на общую сумму более 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в профилактике правонарушений стражам порядка помогают общественные формирования правоохранительной направленности. В Павлодарской области в них состоят 794 гражданина.

Они помогают полиции вести профилактическую работу с подучетными лицами и пресекать нарушения. Благодаря этому тандему в 2024 году пресекли порядка 1,5 тыс. административных правонарушений и 76 преступлений.

С целью материального стимулирования 517 общественных помощников были поощрены денежной премией на выделенные из бюджета более 8 млн тенге.  

"Я помогаю полиции по зову своего сердца, мне приятно осознавать свою роль в обществе, свое участие в охране правопорядка и делиться накопленным опытом с новыми членами формирований.

Чаще всего дежурства проходят без происшествий, ведь наше присутствие на вечерних улицах стимулирует остальных горожан вести себя в общественных местах достойно. Если замечаем выпившего, спящего на газоне или на лавочке гражданина - вызываем ему транспорт до вытрезвителя", - рассказал Женисбек Абуов.

Одним из примеров участия помощников полиции является задержание местного жителя, который находился в розыске за совершение преступления. При проведении инструктажа была дана ориентировка, а вскоре поступила информация о местонахождении подозреваемого. При проверке данного сообщения мужчину, находящегося в розыске, задержали.

Летом 2024 года стало известно, что в Павлодарской области порядка 60 преступлений раскрыли при содействии общественных помощников полиции. В качестве поощрения более 200 человек получили выплаты на общую сумму около 4 млн тенге.

А в Астане подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление, засняв на видео конфликт двух мужчин, который позже перерос в драку. Стражи порядка выразили благодарность ребятам, которые, не испугавшись, сняли на видео момент преступления и вызвали полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2209226-pavlodarcy-poluchili-8-mln-tenge-za-pomoshch-policii/

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