4 млн тенге выплатили павлодарцам за помощь полицейским

В Павлодарской области порядка 60 преступлений раскрыто при содействии общественных помощников полиции. В качестве поощрения выплачено 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"На сегодняшний день по области численность общественных формирований составляет 794 человека, это граждане, которые ведут профилактику правонарушений, участвуют в патрулировании, оказывают содействие сотрудникам полиции.

Только с начала года с участием общественных помощников раскрыто 57 преступлений и задержано 857 лиц за совершение административных правонарушений", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Страж порядка отметил, что в текущем году на поощрение общественных помощников из областного бюджета выделено более 7 млн тенге. За истекший период поощрен 201 человек денежными средствами на общую сумму порядка 4 млн тенге.

Также в рядах общественных помощников состоят региональные волонтеры, оказывающие поисковую и гуманитарную помощь.

"У нас одна общая цель - помогать и делать этот мир лучше. Мы хотим быть спокойны за наши семьи, за будущее наших детей. Криминалу, хулиганству, беспорядку не место в наших дворах и на наших улицах", - говорит общественный помощник полиции района Аккулы Жания Сагимбаева.

Ранее полицейские раскрыли павлодарцам популярные схемы мошенничества и дали рекомендации, которые могут помочь избежать обмана. Стражи порядка призвали быть предельно бдительными. По их словам, лучше несколько раз перепроверить поступающую информацию и, лишь убедившись в ее подлинности, совершать действия по покупке, переводам, внесению авансов и проч.

Также в ДП Павлодарской области водителей призвали не превышать разрешенную скорость движения и рассказали об устрашающей статистике.