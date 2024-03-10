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Школьник в одиночку задержал подозреваемого в убийстве в Щучинске (видео)

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Награждение школьника в Щучинске
Награждение школьника в Щучинске. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_pd

В Акмолинской области полицейские наградили 15-летнего школьника, который в одиночку задержал мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Сообщается, что несколько недель назад 15-летний Мирас Шаймерденов, ученик 10 класса из Щучинска, в одиночку задержал мужчину, объявленного в розыск за убийство женщины.

По словам Мираса, о неизвестном, скрывавшемся на их частной территории он узнал от рабочего. Немедленно прибыв на место, юноша увидел мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который на требования Мираса покинуть территорию начал вести себя агрессивно.

"Осознавая опасность нарушителя для остальных граждан, Мирас сразу же позвонил в полицию и сообщил об инциденте. Когда подросток начал описывать внешние приметы нарушителя и отправил его фото, полицейские сообщили, что мужчина подходит под описание уголовного преступника, и незамедлительно направили по адресу наряд полиции.

Но дожидаться полицейских отважный юноша не стал, а применил приемы борьбы и своими руками не только задержал злоумышленника, но и удерживал его до прибытия сотрудников", – рассказали в ДП Акмолинской области.

7 марта прошла торжественная церемония награждения. За добросовестное исполнение родительских обязанностей и привитие норм нравственного воспитания маму Мираса наградили благодарственным письмом.

При этом специально для молодого человека сотрудники полиции выпустили брендированную футболку и бейсболку, а также вручили наручные часы с гравировкой.

Начальник департамента Нурсултан Мукашев выразил восхищение отважному поступку Мираса и пожелал ему дальнейших успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2065719-shkolnik-zaderzhal-podozrevaemogo-v-ubiystve-v-schuchinske-video/

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