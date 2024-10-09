Посетители ломбарда задержали вооруженного грабителя в Шымкенте

В один из ломбардов вошел человек в медицинской маске с пистолетом в руке, и потребовал у кассира денег. Его задержали 18-летние посетители, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

Публикация о происшедшем появилась в официальном Instagram-аккаунте полиции Шымкента. На видео видно, как мужчина в медицинской маске угрожает кассиру предметом, похожим на пистолет.

Стоявший в это время у стойки посетитель сначала чуть отходит в сторону, а потом нападает на агрессора, ошеломляя его и отталкивая к стене. Второй парень в это время находится у двери ломбарда.

В полиции отметили, что проявившим храбрость парням, которые задержали нарушителя до приезда полиции, по 18 лет.

Сообщается также, что начальник райотдела полиции Шымкента Нуржан Тилеуов наградил ребят благодарственным письмом.

Напомним, ранее в августе грабителей помог задержать сотрудник ломбарда в Актобе. Мужчины пытались заставить случайного прохожего сдать в ломбард смартфон и забрать у него деньги. Но благодаря бдительному работнику этого удалось избежать - он вызвал полицию.

Два года назад алматинский таксист помог стражам порядка вычислить одного из мародеров с оружием. Как выяснили в полиции, задержанный гражданин был активным участником беспорядков и других противоправных действий на территории Алматы.

Ранее в Сатпаеве девушка, чью маму ограбили, отправилась на поиски преступника. Она нашла незнакомца, который в тот момент был пьян, подралась с ним, сама его задержала и передала в руки полиции.