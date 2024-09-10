Подросток заснял конфликт мужчин в Астане и помог раскрыть серьезное преступление

Столичные подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление, засняв на видео конфликт двух мужчин, который позже перерос в драку с ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление по горячим следам, сообщает медиапортал МВД. Об инциденте юноши сообщили инспекторам роты патрульной полиции Акмолинской области, находившимся на маршруте патрулирования в столице.

"По словам подростков, в результате конфликта между двумя мужчинами один из них ударил оппонента ножом и затем скрылся. Преступные действия злоумышленника были зафиксированы на видеокамеру телефона одного из подростков, что впоследствии помогло полицейским при задержании и сборе доказательств.

До прибытия скорой полицейские, не теряя драгоценных секунд, начали обследование ближайших дворов и опрос свидетелей. В результате скоординированных действий по горячим следам задержан 63-летний гражданин, которого опознали свидетели. Задержанный был немедленно доставлен на место происшествия и передан прибывшей следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все действия сотрудников полиции зафиксированы на носимый видеорегистратор.

Полицейские выразили благодарность подросткам, которые, не испугавшись, сняли на видео момент преступления и вызвали стражей порядка.

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