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Подросток заснял конфликт мужчин в Астане и помог раскрыть серьезное преступление

Опубликовано:

Драка мужчин
Драка мужчин. Кадр из видео: Polisia.kz

Столичные подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление, засняв на видео конфликт двух мужчин, который позже перерос в драку с ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане подростки помогли полицейским раскрыть тяжкое преступление по горячим следам, сообщает медиапортал МВД. Об инциденте юноши сообщили инспекторам роты патрульной полиции Акмолинской области, находившимся на маршруте патрулирования в столице.

"По словам подростков, в результате конфликта между двумя мужчинами один из них ударил оппонента ножом и затем скрылся. Преступные действия злоумышленника были зафиксированы на видеокамеру телефона одного из подростков, что впоследствии помогло полицейским при задержании и сборе доказательств.

До прибытия скорой полицейские, не теряя драгоценных секунд, начали обследование ближайших дворов и опрос свидетелей. В результате скоординированных действий по горячим следам задержан 63-летний гражданин, которого опознали свидетели. Задержанный был немедленно доставлен на место происшествия и передан прибывшей следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все действия сотрудников полиции зафиксированы на носимый видеорегистратор.

Полицейские выразили благодарность подросткам, которые, не испугавшись, сняли на видео момент преступления и вызвали стражей порядка.

Ранее мы писали, что военнослужащий "скрутил" мужчину с окровавленным ножом во время прогулки с девушкой в Степногорске.

В июне этого года в Астане солдат Нацгвардии предотвратил возможную трагедию и вытащил подростка из воды. Спасенный на спор пытался переплыть на другой берег и не рассчитал силы.

В мае в Астане ученик 11 класса Марлен Кошербай совершил героический поступок и спас тонущего в реке ребенка.

Ранее конфликт с рукоприкладством между водителем такси и пассажиркой в Астане сняли на видео. Оба подали друг на друга заявление в полицию.

В июне молодые люди подрались прямо на улице в Астане - потасовку сняли на видео очевидцы. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе столичного ДП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159790-podrostok-zasnyal-konflikt-muzhchin-v-astane-i-pomog-raskryt-sereznoe-prestuplenie/

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