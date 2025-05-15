Активно помогающих выявлять преступников граждан хотят поощрять в Казахстане

В мажилисе презентовали проект закона "О профилактике правонарушений", которым расширяется сфера участия общественных помощников, передает корреспондент NUR.KZ.

Замминистра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что на сегодня только органы внутренних дел могут привлекать общественных помощников для охраны общественного порядка.

"В проекте Закона таким правом наделяются все правоохранительные органы.

Расширяется сфера участия общественных помощников. Теперь они не только патрулируют улицы, но и участвуют в организации правовой пропаганды, в работе консультативно-совещательных органов, а также оказывают содействие субъектам профилактики: выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах, при проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятий.

При этом наиболее активные общественные помощники будут награждаться (благодарность, подарки, госнаграды, почетное звание, денежное вознаграждение) комиссией при местных исполнительных органах", – добавил он.

По его словам, порядок, виды нарушений и условия выплаты вознаграждений будут определяться акиматами.

"У них (общественных помощников - прим. ред.) нет никакой зарплаты. Есть механизм - здесь (в проекте закона - прим. ред.) он прописан - разовые поощрения.

То есть существуют при районных маслихатах комиссии по поощрению, уполномоченный орган - МВД, подает списки граждан, которые занимаются постоянно этой работой, на поощрение.

Сама сумма поощрения, периодичность, виды поощрения - это все определяется акиматами на местах. Условно, если они считают (нужным - прим. ред.) раз в квартал давать им какую-то премию, они будут давать. Никакой зарплаты, конечно же, нет", - заверил вице-министр.

Напомним, в январе сообщалось, что в Павлодарской области участникам общественных формирований, помогающих полиции, выплатили денежные премии на общую сумму более 8 млн тенге.

Отмечалось, что в общественных формированиях правоохранительной направленности области состоят 794 гражданина. Они помогают полиции вести профилактическую работу с подучетными лицами и пресекать нарушения. Благодаря этому тандему в 2024 году пресекли порядка 1,5 тыс. административных правонарушений и 76 преступлений.

Ранее летом 2024 года стало известно, что в Павлодарской области порядка 60 преступлений раскрыли при содействии общественных помощников полиции. В качестве поощрения более 200 человек получили выплаты на общую сумму около 4 млн тенге.

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