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Пассажиров метро в Алматы предупредили об изменениях в оплате проезда

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Оплата проезда в метро Алматы
Оплата проезда в метро Алматы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В алматинском метро модернизируют турникеты, а пассажирам станет удобнее оплачивать проезд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата Алматы, в метрополитене началась модернизация турникетов: с осени 2025 года оплатить проезд можно будет прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с функцией оплаты к считывателю.

"Ранее оплата банковской картой была возможна лишь через кассу или один специальный турникет. Теперь же все турникеты на всех станциях будут оснащены бесконтактной системой оплаты, что значительно ускорит процесс прохода и сделает поездки комфортнее.

Переход на современную технологию оплаты особенно удобен для тех, кто не пользуется транспортными картами или предпочитает не тратить время на покупку жетонов. Теперь не нужно будет стоять в очереди - достаточно иметь при себе карту или смартфон", - сказано в релизе.

В апреле этого года мы писали, что в метрополитене Алматы в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда - по QR без подключения к интернету.

Также с лета прошлого года пассажиры метро Алматы могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платежной карты.

Добавим, в феврале этого года для удобства пассажиров и в связи с увеличением пассажиропотока на линию метро были выведены два дополнительных электроподвижных состава. Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд.

До этого в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.

Мы также писали, что в декабре на семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245590-k-passazhiram-metro-v-almaty-obratilis-iz-za-oplaty-proezda/