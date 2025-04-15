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Поездку в метро Алматы можно будет оплатить по-новому

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Метро Алматы
Метро. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В метрополитене Алматы с 16 апреля в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда - по QR без подключения к интернету, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Алматы, для повышения качества услуг в сфере городского общественного транспорта в метрополитене Алматы с 16 апреля в пилотном режиме будет действовать еще один способ оплаты проезда.

Альтернативный способ оплаты позволяет пассажирам оплачивать проезд посредством QR-кода без подключения к сети интернет. Это решение разработано с учетом особенностей подземной инфраструктуры и направлено на повышение удобства пользования метро, сообщает ведомство.

Чтобы оплатить поездку по новому способу:

  • откройте приложение ONAY! на телефоне;
  • нажмите на кнопку QR-код внизу главной страницы;
  • выберите "Сгенерировать QR-код" - он будет создан даже при отсутствии связи;
  • поднесите QR-код к камере на турникете;
  • система проверит баланс и турникет откроется.

Данная технология позволяет пассажиру регистрировать поездку с помощью динамически сгенерированного QR-кода, при этом доступ к интернету для мобильного приложения не требуется, приложение генерирует код в автономном режиме, отмечается в публикации.

Другими словами, если в привычном варианте статичный терминал генерирует QR и пользователь считывает его при помощи приложения - в данном случае в приложении генерируется QR и пассажир подносит его к камере для сканирования и получения доступа через турникет.

Алматинское метро ежедневно перевозит более 100 тыс. пассажиров, из которых порядка 65% оплачивают проезд при помощи единых транспортных и льготных карт ONAY!, сообщает акимат.

И напоминает, что оплатить проезд в метрополитене можно несколькими способами: с помощью жетона, банковской карты, проездной пополняемой смарт-картой метро, либо транспортной картой ONAY!. Все способы оплаты остаются доступными и будут действовать наряду с QR.

Наряду с этим для удобства пассажиров станции метро будут оснащены дополнительным оборудованием.

Напомним, также с лета прошлого года пассажиры метро Алматы могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платежной карты.

Добавим, в феврале этого года для удобства пассажиров и в связи с увеличением пассажиропотока на линию метро были выведены два дополнительных электроподвижных состава. Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд.

До этого в метро Алматы начали устанавливать ограждения на станциях для обеспечения безопасности пассажиров. Произошло это после гибели человека, который упал на пути между вагонами. К слову, ограждения подверглись критике, на которую ответили в метрополитене города.

Мы также писали, что в декабре на семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235905-poezdku-v-metro-almaty-mozhno-budet-oplatit-po-novomu/