Сотовая связь и интернет появились в метро Алматы

На семи станциях метро Алматы появилась сотовая связь с выходом в интернет, на остальных станциях проводятся работы по подключению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу метрополитена города.

Интернет и связь доступны на станциях "Райымбек", "Жибек Жолы", "Алмалы", "Абай", "Байконур", "Театр им. М. Ауэзова" и "Алатау".

"На сегодня работу по установке своих базовых станций производит компания Kcell. В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех сотовых операторов. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире, и делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам современные услуги, которые делают поездки комфортнее и технологичнее", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Работы по подключению к сети были начаты в сентябре текущего года. Сотовая связь и интернет доступны на платформах, в дальнейшем у пассажиров будет возможность быть на связи и в вагонах метро. По вопросам о качестве связи пассажиры могут обращаться к сотовому оператору, отметили в метрополитене.

Там добавили, что нововведение позволит пассажирам пользоваться всеми телеком-услугами: совершать звонки, отправлять сообщения и использовать цифровые сервисы.

Ранее глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов отвечал на жалобы казахстанцев по поводу интернета в поездах - проект запустят к концу года в пилотном режиме.