В метро Алматы ввели оплату проезда по биометрии

Пассажиры метро Алматы теперь могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платежной карты, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации пресс-службы акимата Алматы, в метро запущена система Face Pay. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платежной карты.

Для этого пассажиру нужно подойти к турникету "Оплата по Face Pay" и посмотреть в камеру. Деньги за проезд спишутся с банковской карты, которую нужно прикрепить в приложении.

"Этот удобный и безопасный способ оплаты проезда основан на искусственном интеллекте. Система уже работает на всех станциях метро после успешного тестирования на двух станциях. Этот метод особенно полезен в метро во время часа пик, так как значительно экономит время. В то же время пассажиры могут по-прежнему использовать привычные методы оплаты", - отметил руководитель управления цифровизации Алматы Олжас Жаңабек.

Ранее в акимате Алматы рассказали о новых трех линиях метро, которые, как планируется, появятся до 2030 года. Проект включает в себя, в том числе, и наземное метро.

"В восточном направлении планируется линия метро протяженностью 12,8 км с 8 станциями. Среднее расстояние между станциями - порядка 1,7 км.

Трассировка - от станции "Жибек жолы" в восточном направлении вдоль улицы Гоголя через Центральный парк культуры и отдыха до ВОАД, далее - в северо-восточном направлении вдоль Кульджинского тракта в сторону аэропорта", - рассказали в акимате.

В январе этого года в суд передали дело о хищении 5 млрд тенге при строительстве алматинского метро. Расследование велось в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" и других лиц по фактам хищения бюджетных средств.

А 6 июня в главной транспортной прокуратуре сообщили, что начали новое досудебное расследование по делу о хищении в метро Алматы. По данным прокуроров, последний анализ показал, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге.

Ранее мы написали подробный материал об алматинском метрополитене. Схема подземки простая и насчитывает 11 станций. Для пассажиров есть несколько вариантов оплаты проезда. Прочесть материал можно по данной ссылке.