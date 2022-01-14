Таксист помог полиции поймать предполагаемого мародера с оружием в Алматы (фото)

Ружье. Фото: polisia.kz

Алматинский таксист помог стражам порядка вычислить одного из мародеров с оружием, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как выяснили стражи порядка Ауэзовского района, задержанный гражданин был активным участником беспорядков и других противоправных действий на территории Алматы.

Также, по версии полиции, подозреваемый ограбил крупный оружейный магазин, забрав оттуда гладкоствольное ружье марки Browning с 10 патронами к нему.

Далее, как указали правоохранители, он решил спрятать оружие в мусорном баке в одном из дворов в пятом микрорайоне.

Спустя несколько дней подозреваемый приехал к месту тайника на такси. Водитель, доставивший его туда, обратил внимание, что в коробке из-под телевизора пассажир перевозит оружие, и сообщил об этом в полицию.

Подозреваемый и ружье. Фото: polisia.kz

Отмечается, что при задержании предполагаемый мародер находился в военной форме. Ее происхождение также установит следствие.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Задержанного поместили в ИВС.

В комендатуре города Алматы выразили благодарность неравнодушным гражданам за активную гражданскую позицию и посильную помощь в наведении правопорядка в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951216-taksist-pomog-politsii-poymat-predpolagaemogo-marodera-s-oruzhiem-v-almaty-foto/