Трещина в фюзеляже самолета: в Air Astana сделали заявление

В Air Astana опубликовали пояснения по появившейся ранее информации о трещине в фюзеляже самолета - дефект незначительный и не влияет на безопасность полетов, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале авиакомпании.

"Air Astana поясняет по факту публикации информации о трещине на фюзеляже самолета.

Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления легкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полетов и могло возникнуть в процессе эксплуатации.

Air Astana строго соблюдает установленную программу технических осмотров и выполняет все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолета, обеспечивая сохранение летной годности и безопасность эксплуатации.

В данный момент повреждение устранено, и самолет возвращен в эксплуатацию", - говорится в публикации.

Представители авиакомпании рекомендуют воздержаться от публикации недостоверной информации во избежание юридической ответственности.

Напомним, ранее в марте самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау – Алматы, вернулся в аэропорт вылета. По словам пассажиров рейса, через 20 минут после вылета отказал один из двигателей самолета.

Осенью прошлого года из-за неисправности двигателя экипаж судна Air Astana, следовавшего по маршруту Атырау - Алматы, был вынужден вернуться в Атырау.

А до этого летом произошла целая серия повреждений самолетов в аэропортах страны.

1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов.

5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.

8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий в столице, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом.

13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс пришлось отменить.

16 августа во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси, из-за чего рейс по маршруту Актобе-Алматы был отменен.