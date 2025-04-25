Трещина в фюзеляже самолета: в Air Astana сделали заявление
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В Air Astana опубликовали пояснения по появившейся ранее информации о трещине в фюзеляже самолета - дефект незначительный и не влияет на безопасность полетов, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Telegram-канале авиакомпании.
"Air Astana поясняет по факту публикации информации о трещине на фюзеляже самолета.
Была обнаружена незначительная трещина длиной 25 мм в некритическом месте конструкции, а именно в месте крепления легкой панели обшивки грузового отсека. Данное мелкое повреждение не влияет на безопасность полетов и могло возникнуть в процессе эксплуатации.
Air Astana строго соблюдает установленную программу технических осмотров и выполняет все необходимые ремонтные работы в полном соответствии с инструкциями производителя самолета, обеспечивая сохранение летной годности и безопасность эксплуатации.
В данный момент повреждение устранено, и самолет возвращен в эксплуатацию", - говорится в публикации.
Представители авиакомпании рекомендуют воздержаться от публикации недостоверной информации во избежание юридической ответственности.
Напомним, ранее в марте самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау – Алматы, вернулся в аэропорт вылета. По словам пассажиров рейса, через 20 минут после вылета отказал один из двигателей самолета.
Осенью прошлого года из-за неисправности двигателя экипаж судна Air Astana, следовавшего по маршруту Атырау - Алматы, был вынужден вернуться в Атырау.
А до этого летом произошла целая серия повреждений самолетов в аэропортах страны.
1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов.
5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.
8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий в столице, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом.
13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс пришлось отменить.
16 августа во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси, из-за чего рейс по маршруту Актобе-Алматы был отменен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2239425-treshchina-v-fyuzelyazhe-samoleta-v-air-astana-sdelali-zayavlenie/