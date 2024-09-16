Самолет Air Astana не смог долететь из Атырау в Алматы

Из-за неисправности двигателя экипаж судна Air Astana, следовавшего по маршруту Атырау-Алматы, был вынужден вернуться в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Воздушное судно Airbus A321, выполнявшее 16 сентября рейс КС878 по маршруту Атырау-Алматы, вылетело в 11:05. Однако в связи с появившейся информацией о неисправности двигателя экипаж принял решение выполнить посадку в аэропорту Атырау. Самолет совершил посадку в штатном режиме в 12:21", - говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры получили горячее питание с напитками и были вывезены на самолете авиакомпании FlyArystan сегодня в 15:38.

Напомним, 13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс пришлось отменить. В Air Astana призвали международный аэропорт южной столицы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов.

1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов.

5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.

8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения

16 августа во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси, из-за чего рейс по маршруту Актобе-Алматы был отменен.