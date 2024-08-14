Самолет Air Astana повредили в аэропорту Алматы: рейс пришлось отменить

13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс пришлось отменить, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте авиакомпании Air Astana, рейс КС 267 Алматы - Пекин от 13 августа пришлось отменить в связи с инцидентом.

Пассажиры приняты на сегодняшний рейс КС 267, уточняет пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания сожалеет о задержке рейса и подчеркивает, что это произошло не по вине авиакомпании. Air Astana призывает международный аэропорт Алматы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов", - отмечается в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в аэропорт Алматы.

Поврежденная дверь воздушного судна. Фото: Air Astana

Напомним, 1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов.

5 августа оператор аэропорта Астаны повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней. В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов.

И 8 августа очередной инцидент с повреждением самолета произошел в аэропорту Астаны. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий в столице, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом. Был поврежден самолет компании Air Astana.

Добавим, в Минтранспорта сообщили, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов.