"Начало отключаться электричество, раздался страшный гул": летевший в Алматы рейс вернули в аэропорт Актау

Вчера, 8 марта, самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау – Алматы, вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Об инциденте рассказали пассажиры рейса, их слова опубликовала Instagram-страница kris_p_brothers.

По словам пассажиров рейса, через 20 минут после вылета отказал один из двигателей самолета.

"В салоне начало отключаться электричество, раздался страшный гул и появился запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит", – говорится в публикации.

Позже, по словам автора поста, командир рейса объявил, что у самолета отказал двигатель и судно возвращается в Актау.

"Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать. 700 метров… Скорость и высота падали, а аэропорт все еще не был виден. И вдруг хруст…

Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слезы и облегчение", – поделились пассажиры.

В конце публикации пассажиры поблагодарили пилотов за профессионализм.

В авиакомпании Air Astana корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 8 марта 2025 года рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета.

"Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе №1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами.

Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете группы компаний", – проинформировали в компании.

Напомним, в конце февраля самолет, летевший из Астаны в Актау, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара на борту – загорелся рюкзак одного из пассажиров.

В ноябре сообщалось, что самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Алматы, вынужденно сел в Москве.

А до этого сообщалось, что борт, вылетевший направлением Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета - у одного из пассажиров случился инфаркт. Мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в больницу.