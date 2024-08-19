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Поврежден еще один самолет Air Astana: задержаны десятки рейсов

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Самолет на ВПП
Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

В Air Astana прокомментировали отмену рейса КС866 по маршруту Актобе-Алматы. Причиной стало повреждение шасси, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

Как сообщается в Telegram-канале "Официальные сообщения авиакомпании для СМИ", 16 августа во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси.

"Рейс КС866 по маршруту Актобе-Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы. Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов", - рассказали в Air Astana.

Здесь добавили, что было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время авиакомпания была вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа.

"Необходимо отметить, что повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка других рейсов", - пояснили в Air Astana.

Напомним, 13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс также пришлось отменить. В Air Astana призвали международный аэропорт южной столицы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов.

В этом месяце в Казахстане похожих случаев было несколько. Так, 1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов.

5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней.

8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150412-otmenu-reysa-iz-aktobe-v-almaty-obyasnili-v-air-astana/

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