Алматинцев предупредили о звонках и сообщениях от "акима Досаева"

Акимат Алматы выступил с официальным предупреждением к горожанам - рассылка и звонки якобы от имени градоначальника Ерболата Досаева ведутся от имени мошенников, передает NUR.KZ.

"В мессенджере WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени акима города Алматы Ерболата Досаева и сотрудников акимата. Неизвестные лица направляют сообщения и совершают звонки с номера +7 707 342 64 39, а также, возможно, с других номеров.

Сообщаем официально: акимат Алматы не осуществляет рассылку сообщений подобного характера. Распространение таких сообщений и звонки от неизвестных лиц - это мошеннические действия", - заявили в ведомстве.

Граждан просят:

не отвечать на подобные сообщения;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не передавать свои персональные данные.

На днях в акимате Алматы обратились к горожанам с рекомендацией не отвечать на сообщения некой Галины Маленковой - якобы сотрудницы ведомства.

Недавно мы писали, что мошенники присвоили личность акима из Павлодарской области. Аким Актогайского района Павлодарской области Каршыга Арынов обратился к местным жителям с призывом быть бдительными и осторожными.

До этого аким Уральска рассказал в социальных сетях, что неизвестные рассылают гражданам фейковые сообщения от его имени. Градоначальник прикрепил скриншот переписки и призвал граждан не доверять мошенникам.

А акимат Восточно-Казахстанской области опубликовал официальное сообщение, в котором жителей региона предупредили о том, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом доверенных лиц руководителей местных госорганов. Граждан попросили не поддаваться на манипуляции злоумышленников.

Весной прошлого года поддельный аккаунт в WhatsApp начал рассылать казахстанцам сообщения от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева. О махинациях от своего имени граждан также предупреждал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Мошенники также использовали личности акима Қонаева Асхата Бердиханова и главы ЗКО Наримана Турегалиева в такой же схеме.