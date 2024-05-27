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Личность еще одного акима украли в Казахстане

Опубликовано:

Асхат Бердиханов
Асхат Бердиханов. Фото: gov.kz

В Сети рассылается информация якобы от имени акима Қонаева Асхата Бердиханова. Казахстанцев призвали быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в мессенджере WhatsApp рассылаются сообщения с фейкового аккаунта, который выдает себя за акима города Асхата Бердиханова.

"Просьба не доверять подобным ссылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам", - подчеркнули в акимате Қонаева.

В пресс-службе отметили, что у акима в Instagram есть официальная страница @berdikhanov_askhat и все новости освещаются только через данный аккаунт.

Фейковый аккаунт акима
Фейковый аккаунт. Фото: акимат Қонаева

Ранее аким Рудного Виктор Ионенко рассказал о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени. По информации главы города, там содержится предупреждение о предстоящей проверке.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурировал некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой.

Сообщения приходили гражданам и якобы от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107515-lichnost-eshche-odnogo-akima-ukrali-v-kazahstane/

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