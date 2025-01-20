Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мошенники присвоили личность акима из Павлодарской области

Опубликовано:

Аким Актогайского района
Каршыга Арынов. Фото: gov.kz

Аким Актогайского района Павлодарской области Каршыга Арынов обратился к местным жителям с призывом быть бдительными и осторожными, передает NUR.KZ.

Обращение к жителям Актогайского района аким опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сегодня обнаружил, что мошенники от моего имени создали аккаунты в мессенджере WhatsApp и с них направляли сообщения другим людям. Просим вас проявлять бдительность, быть осторожными в личной переписке и телефонных звонках. К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются и столкнуться с ними может, кто угодно", - написал Каршыга Арынов.

Ранее аким Уральска рассказал в социальных сетях, что неизвестные рассылают гражданам фейковые сообщения от его имени. Градоначальник прикрепил скриншот переписки.

А акимат Восточно-Казахстанской области опубликовал официальное сообщение, в котором жителей региона предупредили о том, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом доверенных лиц руководителей местных госорганов. Граждан попросили не поддаваться на манипуляции злоумышленников.

Аккаунт мошенников в WhatsApp
Скриншот из WhatsApp. Фото: instagram.com/arynov_qarshyga

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213091-moshenniki-prisvoili-lichnost-akima-iz-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie