Мошенники присвоили личность акима из Павлодарской области
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Аким Актогайского района Павлодарской области Каршыга Арынов обратился к местным жителям с призывом быть бдительными и осторожными, передает NUR.KZ.
Обращение к жителям Актогайского района аким опубликовал на своей странице в Instagram.
"Сегодня обнаружил, что мошенники от моего имени создали аккаунты в мессенджере WhatsApp и с них направляли сообщения другим людям. Просим вас проявлять бдительность, быть осторожными в личной переписке и телефонных звонках. К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются и столкнуться с ними может, кто угодно", - написал Каршыга Арынов.
Ранее аким Уральска рассказал в социальных сетях, что неизвестные рассылают гражданам фейковые сообщения от его имени. Градоначальник прикрепил скриншот переписки.
А акимат Восточно-Казахстанской области опубликовал официальное сообщение, в котором жителей региона предупредили о том, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом доверенных лиц руководителей местных госорганов. Граждан попросили не поддаваться на манипуляции злоумышленников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213091-moshenniki-prisvoili-lichnost-akima-iz-pavlodarskoy-oblasti/