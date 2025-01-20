Мошенники присвоили личность акима из Павлодарской области

Аким Актогайского района Павлодарской области Каршыга Арынов обратился к местным жителям с призывом быть бдительными и осторожными, передает NUR.KZ.

Обращение к жителям Актогайского района аким опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сегодня обнаружил, что мошенники от моего имени создали аккаунты в мессенджере WhatsApp и с них направляли сообщения другим людям. Просим вас проявлять бдительность, быть осторожными в личной переписке и телефонных звонках. К сожалению, мошеннические схемы совершенствуются и столкнуться с ними может, кто угодно", - написал Каршыга Арынов.

Ранее аким Уральска рассказал в социальных сетях, что неизвестные рассылают гражданам фейковые сообщения от его имени. Градоначальник прикрепил скриншот переписки.

А акимат Восточно-Казахстанской области опубликовал официальное сообщение, в котором жителей региона предупредили о том, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом доверенных лиц руководителей местных госорганов. Граждан попросили не поддаваться на манипуляции злоумышленников.

Скриншот из WhatsApp. Фото: instagram.com/arynov_qarshyga