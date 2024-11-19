Сообщения от "акима Уральска" приходят горожанам на WhatsApp

Аким Уральска рассказал в социальных сетях, что неизвестные рассылают гражданам фейковые сообщения от его имени. Градоначальник прикрепил скриншот переписки, передает NUR.KZ.

"В мессенджере WhatsApp неизвестные лица рассылают людям сообщения якобы от моего имени.

Обращаю внимание на то, что данные сообщения являются фейковыми. Указанный номер мне не принадлежит. Прошу не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам", - сообщил Байменов в Instagram.

Мурат Байменов был назначен новым акимом Уральска в начале октября. Ранее он занимал должность заместителя акима района Байтерек Западно-Казахстанской области.

Напомним, весной поддельный аккаунт в WhatsApp начал рассылать казахстанцам сообщения от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева. О махинациях от своего имени граждан также предупреждал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Наряду с этим мошенники использовали личности акима Қонаева Асхата Бердиханова и главы ЗКО Наримана Турегалиева в такой же схеме.