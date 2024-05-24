Еще один чиновник обратился к казахстанцам с предупреждением
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Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предупредил казахстанцев о том, что и от его имени мошенники стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp, передает NUR.KZ.
"В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от моего имени. Это фейк! Информация отправляется интернет-мошенниками.
Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства, а также не переходить по сомнительным ссылкам", - сообщил Габит Сыздыкбеков в Instagram-аккаунте.
Аким уточнил, что у него есть только два официальных аккаунта - в Instagram и Facebook.
"Все сообщения я отправляю только с личного телефона и официальных аккаунтов. Если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, прошу вас игнорировать. Призываю быть внимательными и не поддаваться на провокации", - добавил он.
Сегодня сообщалось, что казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. В Высшей аудиторской палате предупредили, что эти действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров.
Накануне злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.
Также в конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.
Ранее в правительстве Казахстана также делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.
Кроме того, в середине февраля мы писали, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106732-eshche-odin-chinovnik-obratilsya-k-kazahstancam-s-preduprezhdeniem/