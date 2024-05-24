Еще один чиновник обратился к казахстанцам с предупреждением

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предупредил казахстанцев о том, что и от его имени мошенники стали рассылать сообщения в мессенджере WhatsApp, передает NUR.KZ.

"В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от моего имени. Это фейк! Информация отправляется интернет-мошенниками.

Просьба не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства, а также не переходить по сомнительным ссылкам", - сообщил Габит Сыздыкбеков в Instagram-аккаунте.

Аким уточнил, что у него есть только два официальных аккаунта - в Instagram и Facebook.

"Все сообщения я отправляю только с личного телефона и официальных аккаунтов. Если вы получили звонок или сообщение от моего имени и с моим фото, но при скрытом номере, прошу вас игнорировать. Призываю быть внимательными и не поддаваться на провокации", - добавил он.

Сегодня сообщалось, что казахстанцы стали получать сообщения от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. В Высшей аудиторской палате предупредили, что эти действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров.

Накануне злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.

Также в конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева.

Ранее в правительстве Казахстана также делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком.

Кроме того, в середине февраля мы писали, что в Сети появился фальшивый сайт Министерства финансов Казахстана. Фактчекеры предупреждали, что страницу создали мошенники.