Акимат ВКО сделал официальное заявление
Опубликовано:
Акимат ВКО опубликовал официальное сообщение - жителей региона предупредили о том, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом доверенных лиц руководителей местных госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале местного исполнительного органа, в ВКО злоумышленники начали действовать по новой схеме.
"В последнее время мошенники начали представляться доверенными лицами руководителей местных государственных органов. Они создают фейковые аккаунты в мессенджерах, социальных сетях и рассылают сообщения с просьбами различного характера, чаще - оказать финансовую помощь или решить определенные проблемы", - рассказали в акимате региона.
Жителей ВКО попросили не поддаваться на манипуляции мошенников и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны предупредило казахстанцев о возможных звонках от мошенников, которые представляются сотрудниками акимата и сообщают о предоставлении земельного участка.
Также Антикоррупционная служба предупредила граждан о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства. С этих аккаунтов ведется рассылка фейкововй информации. Причем мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187881-akimat-vko-sdelal-oficialnoe-zayavlenie/