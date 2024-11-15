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Акимат ВКО сделал официальное заявление

Опубликовано:

Мужчина читает сообщение в телефоне
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Акимат ВКО опубликовал официальное сообщение - жителей региона предупредили о том, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом доверенных лиц руководителей местных госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале местного исполнительного органа, в ВКО злоумышленники начали действовать по новой схеме.

"В последнее время мошенники начали представляться доверенными лицами руководителей местных государственных органов. Они создают фейковые аккаунты в мессенджерах, социальных сетях и рассылают сообщения с просьбами различного характера, чаще - оказать финансовую помощь или решить определенные проблемы", - рассказали в акимате региона.

Жителей ВКО попросили не поддаваться на манипуляции мошенников и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны предупредило казахстанцев о возможных звонках от мошенников, которые представляются сотрудниками акимата и сообщают о предоставлении земельного участка.

Также Антикоррупционная служба предупредила граждан о мошенниках, которые создали фейковые аккаунты от имени руководства и сотрудников ведомства. С этих аккаунтов ведется рассылка фейкововй информации. Причем мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187881-akimat-vko-sdelal-oficialnoe-zayavlenie/

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