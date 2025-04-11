Не отвечать на сообщения "Галины из акимата" просят алматинцев
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В акимате Алматы обратились к горожанам с рекомендацией не отвечать на сообщения некой Галины Маленковой - якобы сотрудницы ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
"В мессенджере WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени сотрудника акимата Алматы - Галины Маленковой, которая пишет/звонит с номера +7 747 43 87 680 и, возможно, с других номеров.
Заявляем официально: данное лицо не является сотрудником акимата. Это мошенничество!" - отмечается в сообщении акимата.
Алматинцев просят:
- не отвечать на такие сообщения;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не передавать свои личные данные.
Ранее мы писали о случае, когда мошенники присвоили личность акима из Павлодарской области.
Ранее аким Уральска рассказал в социальных сетях, что неизвестные рассылают гражданам фейковые сообщения от его имени. Градоначальник прикрепил скриншот переписки.
А акимат Восточно-Казахстанской области опубликовал официальное сообщение, в котором жителей региона предупредили о том, что мошенники создают фейковые аккаунты под видом доверенных лиц руководителей местных госорганов. Граждан попросили не поддаваться на манипуляции злоумышленников.
Весной прошлого года поддельный аккаунт в WhatsApp начал рассылать казахстанцам сообщения от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева. О махинациях от своего имени граждан также предупреждал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.
Наряду с этим мошенники использовали личности акима Қонаева Асхата Бердиханова и главы ЗКО Наримана Турегалиева в такой же схеме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234996-ne-otvechat-na-soobshcheniya-galiny-malenkovoy-iz-akimata-prosyat-almatincev/