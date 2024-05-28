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Сообщения со ссылкой от имени акима ЗКО рассылают казахстанцам

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Нариман Турегалиев
Нариман Турегалиев. Фото: акимат ЗКО

Некоторые граждане получили в WhatsApp сообщения якобы от акима ЗКО Наримана Турегалиева, которые содержали ссылку. Казахстанцев предупреждают о действиях мошенников, передает "Мой город".

Как сообщает издание, злоумышленники указывают номер, который, как выяснилось, не принадлежит главе региона.

Фальшивую рассылку прокомментировали в пресс-службе акима Западно-Казахстанской области.

"В настоящее время в мессенджере WhatsApp неустановленные лица рассылают населению сообщения якобы от лица Наримана Турегалиева. Обращаем внимание на то, что данные сообщения являются фейковыми. Указанный номер не принадлежит акиму области", - пояснили в ведомстве.

Здесь попросили не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.

Фейковый аккаунт "акима"
Скриншот. Фото: mgorod.kz

Ранее появилась информация о рассылке сообщений с мошеннического аккаунта, выдающего себя за акима Қонаева Асхата Бердиханова.

Кроме того, аким Рудного Виктор Ионенко сообщил о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени с предупреждением о предстоящей проверке.

Глава Павлодарской области Асаин Байханов также заявил, что его подчиненным писали неизвестные от его имени. Аким приложил скриншот переписки, в котором фигурировал некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108334-soobshcheniya-so-ssylkoy-ot-imeni-akima-zko-rassylayut-kazahstancam/

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