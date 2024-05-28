Сообщения со ссылкой от имени акима ЗКО рассылают казахстанцам

Некоторые граждане получили в WhatsApp сообщения якобы от акима ЗКО Наримана Турегалиева, которые содержали ссылку. Казахстанцев предупреждают о действиях мошенников, передает "Мой город".

Как сообщает издание, злоумышленники указывают номер, который, как выяснилось, не принадлежит главе региона.

Фальшивую рассылку прокомментировали в пресс-службе акима Западно-Казахстанской области.

"В настоящее время в мессенджере WhatsApp неустановленные лица рассылают населению сообщения якобы от лица Наримана Турегалиева. Обращаем внимание на то, что данные сообщения являются фейковыми. Указанный номер не принадлежит акиму области", - пояснили в ведомстве.

Здесь попросили не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.

Скриншот. Фото: mgorod.kz

Ранее появилась информация о рассылке сообщений с мошеннического аккаунта, выдающего себя за акима Қонаева Асхата Бердиханова.

Кроме того, аким Рудного Виктор Ионенко сообщил о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени с предупреждением о предстоящей проверке.

Глава Павлодарской области Асаин Байханов также заявил, что его подчиненным писали неизвестные от его имени. Аким приложил скриншот переписки, в котором фигурировал некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой.